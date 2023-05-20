Пименов не удивился, что «Локомотив» забил «Факелу» только в конце матча

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал минимальную победу «железнодорожников» над «Факелом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Факел» – неуступчивая команда и хорошо готовая физически. Я не удивлен, что «Локомотив» вырвал эту победу только в концовке встречи. Наверное, «Факел» даже имел какое-то преимущество», — цитирует Пименова Metaratings.

На данный момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков. «Факел» располагается на 12-й строчке, в копилке воронежской команды 27 зачетных баллов.