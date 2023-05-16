Игрок «Пари НН» рассказал, почему его команда проиграла «Факелу»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал, почему его команда проиграла воронежскому «Факелу» в минувшие выходные. Напомним, эта битва аутсайдеров РПЛ завершилась в Воронеже в минувшее воскресенье минимальной победой «Факела» - 1:0.

«Футбол — игра ошибок и мастерства. В этом матче мы ошиблись на раз больше и поэтому проиграли. А если судья не дал нам пенальти в штрафной воронежцев, значит, его там не было», - заявил Гоцук «РБ Спорт».

Напомним, что «Пари НН» всё ещё рискует вылететь в Первую лигу, попав в зону вылета. У команды 23 очка и 14-е место в турнирной таблице, а отрыв от подмосковных «Химок» за три тура до окончания сезона – пять очков.

Отметим, что в трёх ближайших и финальных матчах сезона РПЛ нижегородцы встретятся с «Сочи», «Спартаком» и главным конкурентом по борьбе за выживание – «Химками».

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