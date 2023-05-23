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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: «Локомотиву» не хватает Дзюбы

23 Мая 2023 • 18:38 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Факел
окончен

Известный тренер Игорь Шалимов высказался после победы «Локомотива» над «Факелом» (1:0) в 28-м туре чемпионата России. Напомним, 34-летний форвард «железнодорожников» Артём Дзюба не принимал участие в игре.

«Снова не играл у «Локо» Дзюба, и без него это другая команда. В прошлый раз играл в атаке Игнатьев, сейчас Глушенков, но это не замена Артёму. Дзюба классный завершитель. Этого не хватает сейчас команде», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь голов и записал в свой актив четыре результативные передачи в 11 матчах с учетом всех турниров.

После 28 туров «Локомотив» идет на девятой строчке в РПЛ, набрав 39 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Шалимов Иван Игнатьев Максим Глушенков
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