Шалимов: «Локомотиву» не хватает Дзюбы

Известный тренер Игорь Шалимов высказался после победы «Локомотива» над «Факелом» (1:0) в 28-м туре чемпионата России. Напомним, 34-летний форвард «железнодорожников» Артём Дзюба не принимал участие в игре.

«Снова не играл у «Локо» Дзюба, и без него это другая команда. В прошлый раз играл в атаке Игнатьев, сейчас Глушенков, но это не замена Артёму. Дзюба классный завершитель. Этого не хватает сейчас команде», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь голов и записал в свой актив четыре результативные передачи в 11 матчах с учетом всех турниров.

После 28 туров «Локомотив» идет на девятой строчке в РПЛ, набрав 39 очков.