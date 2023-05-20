Карпукас – первый за пять лет игрок РПЛ, совершивший в сезоне более 100 отборов

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас сделал 102 отбора в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Как сообщает Opta Sports, игрока с подобным достижением в элите российского футбола не было пять лет – с сезона-2017/18.

Последним футболистом РПЛ до сегодняшнего дня, которому удавалось сделать более сотни отборов за сезон, был Владимир Полуяхтов. В том сезоне в составе «Анжи» он совершил 103 отбора.

А в сравнении с игроками текущего сезона у хавбека «Локо» просто огромное преимущество. Вторым в списке по отборам идёт Даниил Денисов из «Спартака» (62 отбора), третьим – лидер «Зенита» Дуглас Сантос (61 отбор).

Прямо сейчас «Локомотив» играет дома с «Факелом» Вадима Евсеева, к началу второго тайма команды до сих пор не открыли счёт.