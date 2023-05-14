Глушенков стал третьим ассистентом РПЛ

Игрок атаки столичного «Локомотива» Максим Глушенков сегодня оформил голевую передачу на своего одноклубника, форварда Вильсона Изидора. Француз поразил ворота «Крыльев Советов» и спас для своей команды ничейный результат – 1:1.

Таким образом, Глушенков стал третьим игроком Российской премьер-лиги по количеству голевых передач. Их у него набралось восемь. Уступает молодой «железнодорожник» только двум игрокам – Клаудиньо из чемпионского «Зенита» и лидеру атаки сверхрезультативного «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. У обоих игроков набралось по девять голевых передач.

Напомним, что также у Глушенкова в этом сезоне в активе девять мячей в РПЛ – их он, как и ассисты, оформил выступая в двух клубах – в «Крыльях» и «Локомотиве».

О том, как развивались события самарского матча, читайте в обзоре от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».