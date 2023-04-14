Ангбан покинет «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан может сменить клубную прописку предстоящим летом.

Как сообщает Sport24, футболист не никак не может восстановиться от травмы крестообразных связок, и уже вряд ли сыграет в этом сезоне. Источник рассказал, что в трудовом соглашении игрока с «Сочи» есть опция продления контракта на один год, но она не будет активирована, поэтому Ангбан, скорее всего, покинет команду на правах свободного агента.

26-летний игрок в текущем сезоне принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Ангбана с «Сочи» истекает предстоящим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.