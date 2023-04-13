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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян рассказал, писал ли ему Фабрицио Романо

13 Апреля 2023 • 09:33 Комментировать
Сочи
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Краснодар
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15.04 16:30

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, писал ли ему известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что армянский футболист покинет «Краснодар» грядущим летом ради перехода в европейский клуб.

«Писал ли мне инсайдер Фабрицио Романо, как Захаряну? Нет, мне ещё не писал», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний Сперцян провёл в составе «быков» 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фабрицио Романо Эдуард Сперцян
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