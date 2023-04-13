Сперцян рассказал, писал ли ему Фабрицио Романо

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, писал ли ему известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что армянский футболист покинет «Краснодар» грядущим летом ради перехода в европейский клуб.

«Писал ли мне инсайдер Фабрицио Романо, как Захаряну? Нет, мне ещё не писал», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний Сперцян провёл в составе «быков» 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.