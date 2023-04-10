Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Сочи» - об уходе Бердыева: «Это было желание Курбана Бекиевича»

10 Апреля 2023 • 19:26 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора «Сочи», прокомментировал уход Курбана Бердыева с тренерского мостика, о котором было объявлено в понедельник.

«Что тут обсуждать? Это было желание Курбана Бекиевича», - сказал Рубашко, чьи слова приводит ТАСС.

Гендиректор «Сочи» не стал отвечать на вопрос по поводу возможной выплаты неустойки после прекращения сотрудничества, назвав это «внутренней кухней» клуба.

«Сочи» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Временным тренером команды после ухода Курбана Бердыева стал Дмитрий Хохлов.

В «Сочи» прокомментировали назначение Хохлова на пост и.о. главного тренера

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Дмитрий Рубашко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2
2
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
19:59 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал условие, при котором «Динамо» сможет бороться за первую тройку
19:45 · Россия. Премьер-лига
Карпин недоволен судейством после 2:2
19:43 · Россия. Премьер-лига
Осипенко забивал в четырёх из последних шести матчей в РПЛ
19:41 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Мы вернулись к стилю игры, которым играли полтора года назад»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий прокомментировал отставку Бердыева из «Сочи»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Голенков забил в РПЛ впервые за 42 проведённых матча
19:30 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Осипенко прокомментировал ничью против «Оренбурга»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи» - об уходе Бердыева: «Это было желание Курбана Бекиевича»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова: «Пока все мысли связаны с «Зенитом»
19:20 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» Карпина в третий раз в сезоне отыгрался при счёте 0:2
19:20 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» подходит к матчу с «Зенитом» с серией без поражений
19:15 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Не считаю поступок Дзюбы некрасивым»
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не проигрывает в РПЛ уже 10 последних домашних матчей
18:57 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» увеличил отрыв от «Ростова» и «Спартака» по итогам тура
18:53 · Россия. Премьер-лига
Президент «Сочи» назвал причину ухода Бердыева 1
Все новости
Рекомендуем