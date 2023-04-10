Гендиректор «Сочи» - об уходе Бердыева: «Это было желание Курбана Бекиевича»

Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора «Сочи», прокомментировал уход Курбана Бердыева с тренерского мостика, о котором было объявлено в понедельник.

«Что тут обсуждать? Это было желание Курбана Бекиевича», - сказал Рубашко, чьи слова приводит ТАСС.

Гендиректор «Сочи» не стал отвечать на вопрос по поводу возможной выплаты неустойки после прекращения сотрудничества, назвав это «внутренней кухней» клуба.

«Сочи» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Временным тренером команды после ухода Курбана Бердыева стал Дмитрий Хохлов.

В «Сочи» прокомментировали назначение Хохлова на пост и.о. главного тренера