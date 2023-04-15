«Краснодар» повёл в дерби с «Сочи»

В 23-м туре Премьер-лиги проходит дерби Краснодарского края, «Сочи» играет против «быков». Почти весь первый тайм команды безуспешно пытались взломать оборону противника, и наконец-то гостям это удалось. Жоау Батчи включил скорость и ушёл от опеки пары противников, после чего нанес разящий удар в ближний угол ворот сочицнев. Счет стал 1:0 в пользу «быков», которые на текущий момент поднимаются на шестое место, «Сочи» же остается на девятой позиции в таблице.

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