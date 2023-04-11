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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калачёв предположил, почему Бердыев покинул «Сочи»

11 Апреля 2023 • 21:08 Комментировать
Сочи
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Краснодар
15.04 16:30

Экс-полузащитник «Ростова», а ныне тренер «Чайки», Тимофей Калачёв высказался об уходе Курбана Бердыева с должности рулевого «Сочи».

«Для меня, как и для всех, отставка Бердыева — неожиданность. Трудно сказать, почему Курбан Бекиевич ушел из «Сочи». Возможно, были нефутбольные нюансы», — приводит слова Калачёва «Чемпионат».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 31 набранное очко за 22 матча. В предстоящем туре южане под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Хохлова примут на своем поле «Краснодар». Встреча пройдет 15 апреля, начало — в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Тимофей Калачёв Сочи
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