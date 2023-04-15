Хавбек «Краснодара» Черников — о матче с «Сочи»: «Прекрасная победа, двигаемся дальше»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался после победы над «Сочи» (2:0) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Отметим, что 23-летний хавбек был признан лучшим игроком встречи.

«Всегда непросто играть с «Сочи», особенно на выезде, это хорошая боевитая команда. Хотел бы разделить награду с нашими болельщиками, прекрасная победа, двигаемся дальше», — приводит слова Черникова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Черников принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

После 23 игр «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.