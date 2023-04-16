Стрепетов предположил, когда «Сочи» примет решение по Хохлову

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о будущем Дмитрия Хохлова в «Сочи». Напомним, 47-летний специалист является И.о. главного тренера южан после ухода Курбана Бердыева.

«Думаю, поражение от «Краснодара» ни о чем не говорит, а вопрос будет решаться после окончания сезона. Впереди еще семь туров. «Сочи» очень нужна победа. Или хотя бы матч, в котором команда не пропустит», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что у «Сочи» есть проблемы во всех линиях, и никто из футболистов сейчас не выделяется.

После 23 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.