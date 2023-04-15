Сочи - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Географические соседи и почти соседи по таблице, «Сочи» и «Краснодар», пересекутся в 23-м туре Премьер-лиги. В прошлом успешном для «Сочи» сезоне команда тогда еще Владимира Федотова дважды проиграла «быкам». Сейчас же ситуация совсем другая, коллектив Владимира Ивича на ходу и часто побеждает, радуя болельщиков атакующим футболом. Соперник после нескольких поражений досрочно расстался с Курбаном Бердыевым.

Как будут выглядеть команды, посмотрим в 16:30, эфир на «Матч Премьер». Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Краснодара» - букмекера WinLine.