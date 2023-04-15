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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сочи - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн

15 Апреля 2023 • 02:11 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
1 2.55 X 3.65 2 2.60
Через 13 ч. 23 мин.

Географические соседи и почти соседи по таблице, «Сочи» и «Краснодар», пересекутся в 23-м туре Премьер-лиги. В прошлом успешном для «Сочи» сезоне команда тогда еще Владимира Федотова дважды проиграла «быкам». Сейчас же ситуация совсем другая, коллектив Владимира Ивича на ходу и часто побеждает, радуя болельщиков атакующим футболом. Соперник после нескольких поражений досрочно расстался с Курбаном Бердыевым.

Как будут выглядеть команды, посмотрим в 16:30, эфир на «Матч Премьер». Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Краснодара» - букмекера WinLine.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сочи
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СОЧИ КРАСНОДАР
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