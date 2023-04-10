Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Несправедливое решение по отношению к Бердыеву. Не вижу никакой логики в таком решении. Они ему что, поставили задачу выиграть 10 игр с такой командой? Клуб и так шел в середине. Возможно, Бердыев где-то вскипел, мы деталей не знаем. Но я думаю, что вряд ли такое было. Чего только не творится в нашем футболе.

Когда его месяц назад брали в команду, таблицу не видели что ли? Я просто не понимаю, на каких основаниях они его убрали. Просто почему? Я не понимаю этого. Логики нет никакой», - сказал Мостовой.