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Александр Мостовой: «Возможно, Бердыев где-то вскипел, мы деталей не знаем» эксклюзив

10 Апреля 2023 • 18:00 Комментировать (1)
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Несправедливое решение по отношению к Бердыеву. Не вижу никакой логики в таком решении. Они ему что, поставили задачу выиграть 10 игр с такой командой? Клуб и так шел в середине. Возможно, Бердыев где-то вскипел, мы деталей не знаем. Но я думаю, что вряд ли такое было. Чего только не творится в нашем футболе.

Когда его месяц назад брали в команду, таблицу не видели что ли? Я просто не понимаю, на каких основаниях они его убрали. Просто почему? Я не понимаю этого. Логики нет никакой», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Мостовой Сочи
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320qi
10 Апреля 2023 в 19:42
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