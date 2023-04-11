Рязанцев — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Что-то пошло не так»

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением об отставке Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

«Тот срок, что Бердыев провел в «Сочи», слишком маленький для того, чтобы выстроить свою игру. Тем более у команды есть время. Не знаю, о чем они договорились, но что-то пошло не так», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

Как считает хавбек, до окончания сезона Бердыев выстроил бы систему, летом «Сочи» подписал бы нужных тренеру футболистов и, возможно, в следующем году южане боролись бы за медали в РПЛ.

После 22 туров «Сочи» идут на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 31 очко.