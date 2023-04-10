Сулейманов забил за «Хапоэль» впервые с ноября

Российской форвард израильского клуба «Хапоэль» из города Беэр-Шева Магомед-Шапи Сулейманов забил за свой клуб впервые с ноября прошлого года. Это случилось в сегодняшнем домашнем матче против «Маккаби» из Тель-Авива. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостевой команды.

Сулейманов поразил ворота Маккаби на 25-й минуте встречи. Всего на поле он доиграл до 76-й минуты, после чего был заменён.

Россиянин выступает за «Хапоэль» в рамках арендного соглашения, срок которого завершится в конце текущего сезона. Прошлый сезон он провёл в Турции, выступая за клуб-аутсайдер турецкой Суперлиги – «Гиресунспор». Права на игрока принадлежат «Краснодару».

Напомним, ранее ещё один российский игрок-легионер отличился за свой клуб.