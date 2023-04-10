Гранат признался, что удивлён увольнению Бердыева из «Сочи»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на отставку Курбана Бердыева с поста наставника «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера южан назначен Дмитрий Хохлов.

«Очень удивлен, что Бердыев покинул пост главного «Сочи». Несмотря на то, что были неубедительные матчи, «Сочи» обыграл двух лидеров чемпионата – ЦСКА и «Динамо», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Эксперт надеется, что у Хохлова получится в «Сочи», ведь у него есть опыт работы в чемпионате России, тем более он входил в штаб Бердыева и уже знает команду.

После 22 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 31 очко.