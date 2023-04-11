Корнеев: «Сперцян — очень талантливый игрок»

Известный функционер Игорь Корнеев высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего хавбека заинтересованы «Интер», «Байер» и «Боруссия» Мёнхенгладбах.

«Сперцян — очень талантливый игрок, и я не удивляюсь, что есть интерес по нему от больших команд. Если он хочет развиваться дальше, он должен выбрать проект именно по спортивному плану», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

По мнению специалиста, если Сперцян не будет уверен в своем игровом времени в новом клубе, то ему лучше еще сезон провести в «Краснодаре».

В текущем сезоне футболист принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.