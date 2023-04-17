Шалимов: «Сочи» выглядит деморализованной командой»

Знаменитый российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре 23-го тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Краснодаром».

«У «Краснодара» появилась атакующая тема — быстрая передача в нападающего, который цепляется и сохраняет мяч для прибегающей группы атаки. «Сочи» же выглядит деморализованной командой — она и не вылетит, но и высоко уже не подняться, клубу предстоит думать над тем, как строить команду на следующие сезоны», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Отдельно Шалимов выразил сожаление относительно работы Вадима Гаранина во главе клуба из олимпийской столицы в первой половине сезона, поскольку, по мнению эксперта, тренер не пошёл на изменения в игре после «Енисея».

Напомним, что «Краснодар» обыграл «Сочи» в гостевом поединке со счётом 2:0, выйдя на шестое место в турнирной таблице чемпионата.