Пономарёв назвал две возможные причины отставки Бердыева

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал об одной из главных новостей вчерашнего дня. А именно об уходе опытного тренера Курбана Бердыева из «Сочи» после пяти проведённых у руля этого клуба матчей.

«Сочи» на девятом месте – это нормально, надо работать, чтобы стать призёрами в следующем году. Там либо Бердыев не поладил с коллективом, либо - с руководством. У меня два вварианта», - рассказал Пономарёв порталу Rusfootball, добавив, что вероятный конфликт произошёл из-за требований руководства от Бердыева более значимых результатов.

Напомним, в пяти матчах под руководством Бердыева сочинцы победили дважды. Поверженными соперниками были топ-клубы – московские ЦСКА и «Динамо».