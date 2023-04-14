Агент: «В контракте Джорджевича есть опции, согласно которым сотрудничество с «Сочи» могло бы продолжиться»

Игор Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 28-летнего черногорца с российским клубом рассчитан до конца июня текущего года. По словам агента, пока переговоров о продлении соглашения не ведётся, однако в контракте есть опции, согласно которым Джорджевич может продолжить выступать за южан и дальше.

«Он не имел бы ничего против того, чтобы остаться. Сейчас наступает важный отрезок, после которого будет больше понимания», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

Напомним, Джорджевич перешёл в «Сочи» осенью прошлого года. В составе южан футболист успел провести 13 матчей, забить два гола и отдать две результативные передачи. Свой ближайший матч сочинцы проведут завтра, 15 апреля, против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.