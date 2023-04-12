Слуцкий — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Это решение нельзя объяснить логикой»

Экс-наставник ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

«У меня нет никакой реакции. Мы не знаем, чье это решение — руководства или Курбана Бекиевича. У каждого увольнения своя подоплека, ее нельзя проводить линейно. Это решение нельзя объяснить логикой», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее стало известно, что 70-летний специалист покинул сочинский клуб. Исполняющим обязанности главного тренера южан назначен Дмитрий Хохлов, возглавлявший ранее «Ротор», «Кубань» и московское «Динамо».

После 22 туров «Сочи» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 31 очко.

«Сочи» объявил об отставке Бердыева