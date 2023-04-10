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Рианчо: «Сочи» должен был дать 100 дней Бердыеву на работу с командой»

10 Апреля 2023 • 15:27 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Известный испанский тренер Рауль Рианчо, ранее работавший с Курбаном Бердыевым в «Рубине», высказался об отставке 70-летнего специалиста с поста наставника «Сочи».

По мнению специалиста, руководство «Сочи» должно было предоставить Бердыеву больше времени для работы с командой.

«Сочи» должен был дать 100 дней Бердыеву на работу с командой. Курбан — великий тренер, и я уверен, что если бы ему дали время, он бы добился оптимальных результатов в «Сочи», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко в 22 матчах. Ранее сообщалось, что Бердыев может вернуться в «Рубин», с которым дважды становился чемпионом в 2008 и 2009 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Рауль Рианчо
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