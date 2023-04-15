Кривцов: «Я доволен последними результатами «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался после победы над «Сочи». Встреча 23-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков».

«Сегодня в игре не все было просто, но так получилось, что мы забили, и это придало нам уверенности. Я доволен последними результатами команды, но всегда и во всем надо прибавлять», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Помимо этого, 20-летний хавбек поблагодарил болельщиков команды, которые приехали и помогли «Краснодару» выиграть.

«Краснодар» поднялся на шестую позицию в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 38 зачетных баллов после 23 игр.