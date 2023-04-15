«Сочи» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Краснодар
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Протокол игры
Адамов Денис•Терехов Сергей•Маргасов Тимофей•Дркушич Ваня•Нобоа Кристиан•Кравцов Кирилл•Жоаозиньо•Заика Кирилл•Юрганов Игорь•Джорджевич Лука•Юсупов Артур
Сафонов Матвей•Черников Александр•Рамирес Кристиан•Петров Сергей•Алонсо Хуниор•Сперцян Эдуард•Кайо Панталеао•Кривцов Никита•Кади•Кордоба Джон•Батчи Жоау
15 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).
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