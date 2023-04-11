Булыкин считает, что у Бердыева произошёл конфликт в «Сочи»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Для меня это очень неожиданно, ему вообще не дали времени поработать. Мое мнение — там случился какой-то конфликт, хотя не знаю, на что «Сочи» в этом сезоне рассчитывал. Все равно высоко прыгнуть они не могли», — приводит слова Булыкина издание «Газета.Ру».

После 22 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 31 набранное очко. В следующем матче южане примут «Краснодар», поединок состоится 15 апреля в 16:30 по мск.