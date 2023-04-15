Полузащитник «Сочи» Нобоа высказался о поражении от «Краснодара»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги от «Краснодара».

Эквадорец отметил, что у сочинцев были моменты и они играли хорошо, а соперник есть один момент, который и был реализован.

«Так было с «Оренбургом», с «Крыльями». Нужна концентрация. Второй тайм, первые минуты, опять забивают... Какого, когда меняется тренер? Сложно», - приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Напомним, что встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».

«Сочи» в настоящий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.