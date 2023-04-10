Талалаев прокомментировал отставку Бердыева

Российский тренер Андрей Талалаев, который ещё недавно сам возглавлял клуб РПЛ, прокомментировал расторжение контракта между «Сочи» и Курбаном Бердыевым.

«Наверное, не устроило руководителей, что команда Бердыева забрала очки у признанных лидеров чемпионата, они обыграли ЦСКА и «Динамо». Дай бог, чтобы следующий тренер сумел это сделать», - цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что Бердыев провёл у руля сочинцев всего лишь пять матчей. В двух из них клубу удалось одержать победу – первая случилась в матче против ЦСКА дома (2:0), вторая – в 21 туре в Москве в игре против «Динамо» (2:0).

«Такова судьба тренера. Ты знаешь, что тебя уволят, когда только подписываешь контракт. Рано или поздно это случится», - добавил Талалаев.