«Сочи» – лидер сезона РПЛ по числу ударов в каркас ворот

ФК «Сочи» стал лидером Российской премьер-лиги по числу попаданий в каркас ворот в текущем сезоне. Как сообщает портал футбольной статистики и аналитики Opta, игроки этого клуба 13 раз попадали в штанги и перекладины.

На втором месте идёт лидер Премьер-лиги – «Зенит», 11 попаданий. Места с третьего по шестое делят «Краснодар», «Динамо», ЦСКА и «Крыльев Советов» - у всех четырёх клубов по 10 ударов по каркасу ворот.

Напомним, в первом матче воскресенья сочинцы сыграли дома с самарскими «Крыльями Советов» и проиграли – 1:2. Голом в составе южан отличился ветеран РПЛ, эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа. Подробности матча читайте в нашем обзоре.