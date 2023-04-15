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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смена тренера не помогла: «Сочи» под руководством Хохлова уступили «Краснодару»

15 Апреля 2023 • 18:24 Комментировать (2)
Сочи
0:2
Краснодар
окончен

«Краснодар» довольно уверенно переиграл на выезде «Сочи». «Быки» забили в концовке первого тайма и в начале второго, что и решило исход встречи.

Протокол игры  
Сочи0:2Краснодар
  40'Батчи Жоау (0:1)
  48'Кривцов Никита (0:2)
Адамов ДенисЮрганов ИгорьДркушич ВаняТерехов СергейЗаика Кирилл 56' (Макарчук Артём ( 56') Кравцов Кирилл 75' (Сарвели Владислав ( 75') Юсупов Артур 74' (Цаллагов Ибрагим ( 74') Нобоа КристианМаргасов ТимофейДжорджевич Лука 67' (Бурмистров Никита ( 67') Жоаозиньо 56' (Мелкадзе Георгий ( 56')
Запасные: Miguel Silveira dos SantosДжанаев СосланСиссако МуссаМиладинович ИванШипунов ТимофейЗаболотный НиколайБатырев Амир
Сафонов МатвейРамирес КристианАлонсо ХуниорКайо Панталеао  74'Петров СергейЧерников Александр  55'Кривцов Никита 73' (Кобнан Мозес ( 73') Сперцян ЭдуардКади 56' (Ионов Алексей ( 56') Кордоба ДжонБатчи Жоау 73' (Баньяц Михайло ( 73')
Запасные: Кокарев НикитаОлусегун ОлакунлеЛенини ПинаВолков Сергей ЕвгеньевичАхметов ИльзатЛитвинов Вячеслав
15 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).

В рамках 23-го тура Премьер-лиги состоялось дерби Краснодарского края – «Сочи» принимал «Краснодар». Хозяева к этому матчу подошли с новым наставником – Дмитрий Хохлов сменил Курбана Бердыева, и для него это был дебютный матч с приставкой «и.о.». «Краснодар» же наоборот весной набрал ход, так что именно «быки» выглядели фаворитами.

Игра началась в спешном темпе. Краснодарцы чуть больше владели мячом, но чего-то извлечь из этого не могли, сочинцы же предпочитали обороняться и небольшими силами выдвигаться вперёд. При этом первый опасный момент в матче создали лишь хозяева, но лишь по истечении 27 минут. Жоаозиньо получил мяч на подступах к штрафной и пробил в левый нижний угол, но Сафонов парировал на угловой. Почти тут же «Краснодар» ответил своим моментом, когда Кордоба получил футбольный снаряд на правом углу вратарской, но его попытку отразил уже Адамов.

После этого игра чуть раскачалась, команды стали действовать активнее, и за пять минут до перерыва счёт был открыт. Сочинцы потеряли мяч в середине поля, краснодарцы быстро разогнали атаку, и Батчи с линии штрафной пробил точно в левый нижний угол, не оставив Адамову шансов. До конца тайма счёт уже не изменился, так что «быки» ушли на перерыв с преимуществом.

Второй тайм краснодарцы начали со второго гола. Батчи слева навесил на дальний угол вратарской, где Кордоба сделал скидку, а Кривцов рикошетом от газона отправил мяч в левый угол. Адамов пытался спасти, но футбольный снаряд перелетел через его руку. Тут же гости могли довести счёт до разгромного, когда после прострела Петрова, Кривцов с правого края вратарской не смог переиграть голкипера соперников, а на добивании не попал в створ.

По истечении часа сочинцы могли сократить отставание. Черников потерял мяч при выходе из своей штрафной, подарив его Джорджевичу, но тот не смог переиграть Сафонова. Тут же «быки» ответили своей атакой, но после навеса слева и удара Кордобы головой Адамов выручил свою команду. В ответ Мелкадзе выскочил на рандеву с Сафоновым, но забил нанести акцентированный удар.

За двадцать минут до конца матча вновь краснодарцы могли забить третий гол. Однако Адамов вновь спас свою команду после удара Кордобы низом с линии штрафной. В ответ Макарчук прострелил слева, а Мелкадзе наносил удар метров с одиннадцати, но не попал в створ.

После этого всплеска игра успокоилась. Краснодарцы спокойно владели мячом и вели встречу к победе, а сочинцы, казалось, с этим смирились. В итоге результат больше не поменялся. В следующем туре «Краснодар» отправится на выезд к московскому «Спартаку», но ещё в течение недели дома примет «Крылья Советов» в рамках Кубка страны. Сочинцы же через неделю сыграют в гостях с «Ахматом».

Роман Андреев

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Комментарии (2)
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efils
15 Апреля 2023 в 19:48
Прогнозы футбольных матчей i n f o s t a v k i . r u
ингерман
15 Апреля 2023 в 18:29
ай.. атличненька сачам навтыкали.. А-ха-ха-ха! )))
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