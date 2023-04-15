Смена тренера не помогла: «Сочи» под руководством Хохлова уступили «Краснодару»

«Краснодар» довольно уверенно переиграл на выезде «Сочи». «Быки» забили в концовке первого тайма и в начале второго, что и решило исход встречи.

В рамках 23-го тура Премьер-лиги состоялось дерби Краснодарского края – «Сочи» принимал «Краснодар». Хозяева к этому матчу подошли с новым наставником – Дмитрий Хохлов сменил Курбана Бердыева, и для него это был дебютный матч с приставкой «и.о.». «Краснодар» же наоборот весной набрал ход, так что именно «быки» выглядели фаворитами.

Игра началась в спешном темпе. Краснодарцы чуть больше владели мячом, но чего-то извлечь из этого не могли, сочинцы же предпочитали обороняться и небольшими силами выдвигаться вперёд. При этом первый опасный момент в матче создали лишь хозяева, но лишь по истечении 27 минут. Жоаозиньо получил мяч на подступах к штрафной и пробил в левый нижний угол, но Сафонов парировал на угловой. Почти тут же «Краснодар» ответил своим моментом, когда Кордоба получил футбольный снаряд на правом углу вратарской, но его попытку отразил уже Адамов.

После этого игра чуть раскачалась, команды стали действовать активнее, и за пять минут до перерыва счёт был открыт. Сочинцы потеряли мяч в середине поля, краснодарцы быстро разогнали атаку, и Батчи с линии штрафной пробил точно в левый нижний угол, не оставив Адамову шансов. До конца тайма счёт уже не изменился, так что «быки» ушли на перерыв с преимуществом.

Второй тайм краснодарцы начали со второго гола. Батчи слева навесил на дальний угол вратарской, где Кордоба сделал скидку, а Кривцов рикошетом от газона отправил мяч в левый угол. Адамов пытался спасти, но футбольный снаряд перелетел через его руку. Тут же гости могли довести счёт до разгромного, когда после прострела Петрова, Кривцов с правого края вратарской не смог переиграть голкипера соперников, а на добивании не попал в створ.

По истечении часа сочинцы могли сократить отставание. Черников потерял мяч при выходе из своей штрафной, подарив его Джорджевичу, но тот не смог переиграть Сафонова. Тут же «быки» ответили своей атакой, но после навеса слева и удара Кордобы головой Адамов выручил свою команду. В ответ Мелкадзе выскочил на рандеву с Сафоновым, но забил нанести акцентированный удар.

За двадцать минут до конца матча вновь краснодарцы могли забить третий гол. Однако Адамов вновь спас свою команду после удара Кордобы низом с линии штрафной. В ответ Макарчук прострелил слева, а Мелкадзе наносил удар метров с одиннадцати, но не попал в створ.

После этого всплеска игра успокоилась. Краснодарцы спокойно владели мячом и вели встречу к победе, а сочинцы, казалось, с этим смирились. В итоге результат больше не поменялся. В следующем туре «Краснодар» отправится на выезд к московскому «Спартаку», но ещё в течение недели дома примет «Крылья Советов» в рамках Кубка страны. Сочинцы же через неделю сыграют в гостях с «Ахматом».