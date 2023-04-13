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Деменко оценил карьерные перспективы Сафонова

13 Апреля 2023 • 18:48 Комментировать
Сочи
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Краснодар
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15.04 16:30

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о карьерных перспективах голкипера «быков» Матвея Сафонова.

«Понятно, что Матвей — опытный вратарь, но в любом случае надо знать о перспективах в новом клубе. Если Сафонов сам хочет уйти, это другой вопрос», — приводит слова эксперта в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, Сафонов не должен переезжать в Турцию, назвав Испанию «интересным вариантом». Также Деменко считает, что трансфер в топ-клуб будет спорным, поскольку голкипер будет сидеть на скамейке запасных.

Напомним, что в нынешнем сезоне Матвей Сафонов провёл 27 матчей за «Краснодар». В футболке «быков» вратарь выступает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Деменко Матвей Сафонов
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