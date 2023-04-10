Гаджиев назвал возможную причину ухода Бердыева из «Сочи»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

Специалист усомнился в том, что уход Бердыева связан с результатами команды в последних матчах.

«Скорее всего, договор, который был заключён перед приходом в «Сочи» не исполнялся. Не думаю, что это связано с результатами. Конечно, они могли быть причиной ухода», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. Под его руководством южане успели провести в РПЛ пять матчей, одержав в них две победы и три раза уступив. После 22 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.