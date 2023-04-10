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В «Сочи» прокомментировали назначение Хохлова на пост и.о. главного тренера эксклюзив

10 Апреля 2023 • 17:41 Комментировать (1)
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение Дмитрия Хохлова на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.

Напомним, сегодня стало известно об увольнении Курбана Бердыева с поста наставника «барсов».

- Скажите, какие задачи стоят перед Дмитрием Хохловым?

- Какие задачи могут стоять перед тренером команды? Побеждать.

- Нет цели занять какое-то конкретное место в конце сезона?

- Надо понимать, что мы сейчас должны начать выигрывать. Для чего тренер нужен? Чтобы одерживать победы и двигаться по турнирной таблице вверх. О каких  конкретных местах в таблице можно говорить? Для каждого клуба важно одерживать победы.

- По какой схеме клуб заключил контракт с Дмитрием Хохловым?

- Здесь я не буду ничего комментировать.

- Какие ваши личные ожидания от оставшихся матчей? Впереди ждут не самые простые соперники.

- Простых встреч вообще нет в чемпионате. Верим в команду и парней.

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Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Дмитрий Хохлов Сочи Дмитрий Рубашко
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320qi
10 Апреля 2023 в 19:42
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