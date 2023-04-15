«Джорджевич и Жоаозиньо» – отработанный материал» — Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк высказался после поражения «Сочи» от «Краснодара» (0:2) в рамках 23-го тура чемпионата России.

«Джорджевич и Жоаозиньо – отработанный материал. Ощущения, что с пляжа «Сочи» и пошли. Команда ходит тыр-тыр. «Краснодар» сильнее.

Я бы отправил игроков «Сочи» куда-то играть в команды более низкого ранга, а кого-то и вовсе на пенсию», — цитирует Селюка Rusfootball.

В текущем сезоне Джорджевич принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и сделал два ассиста. На счету 34-летнего Жоаозиньо три гола и две результативные передачи в 22 играх за «Сочи».