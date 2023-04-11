Смородская считает, что Бердыев больше не возглавит топ-клуб РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об увольнении Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

«Насколько было видно по весенним матчам, у Бердыева в «Сочи» ничего не получилось. Если же его уход связан не с этим, то я тогда могу только догадываться о причинах», — цитирует Смородскую «РИА Новости».

По мнению функционера, Бердыева уже не пригласят к себе большие российские клубы.

Ранее в СМИ появилась информация, что 70-летний специалист попал в шорт-лист «Рубина», в котором он уже работал ранее (2001-2013, 2017-2019). Сообщается, что казанцев не устраивает работа нынешнего наставника Юрия Уткульбаева.