Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская считает, что Бердыев больше не возглавит топ-клуб РПЛ

11 Апреля 2023 • 16:54 Комментировать (1)
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об увольнении Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

«Насколько было видно по весенним матчам, у Бердыева в «Сочи» ничего не получилось. Если же его уход связан не с этим, то я тогда могу только догадываться о причинах», — цитирует Смородскую «РИА Новости».

По мнению функционера, Бердыева уже не пригласят к себе большие российские клубы.

Ранее в СМИ появилась информация, что 70-летний специалист попал в шорт-лист «Рубина», в котором он уже работал ранее (2001-2013, 2017-2019). Сообщается, что казанцев не устраивает работа нынешнего наставника Юрия Уткульбаева.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Ольга Смородская Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
11 Апреля 2023 в 17:21
Смородская считает, что Бердыев больше не возглавит топ-клуб РПЛ
====================================
ай дундучелла, а кады кбб возглавлял топ-клуб рпл.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
18:45 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Что-то пошло не так»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал две возможные причины отставки Бердыева
18:35 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Рад, что вернулся в «Химки»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Тренерская чехарда в «Химках» ни к чему хорошему не приведет»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Слуцкий как тренер себя исчерпал»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о назначении Талалаева в «Химки»: «Выбор немного странный, учитывая опыт с «Торпедо»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Александра Мостового выписали из больницы
18:19 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что «Зенит» вряд ли подпишет Пиняева и Тюкавина грядущим летом
18:17 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на назначение Талалаева в «Химках»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не верит, что Талалаев спасёт «Химки» от вылета
18:10 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Мне комфортно работать с Глушаковым»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Талалаев останется в «Химках» при вылете из РПЛ – гендиректор
17:54 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что Пиняеву не стоит переходить в «Зенит»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Гладилин отреагировал на возвращение Талалаева в «Химки»
17:50 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о будущем Рината Билялетдинова после прихода Талалаева
Все новости
Рекомендуем