Агент Кайо Фернандо подтвердил, что игрок останется в «Краснодаре»

Нето Хеновес, представитель игрока «Краснодара» Кайо Фернандо, высказался о дальнейших перспективах своего клиента.

«Могу подтвердить, что Кайо не покинет «Краснодар». Не понимаю, откуда взялись те новости. Он счастлив в «Краснодаре», — заявил агент бразильского футболиста в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Кайо Фернандо выступает за клуб Российской премьер-лиги с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч в футболке «быков» в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в два миллиона евро.