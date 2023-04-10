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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис назвал руководителей «Сочи» жуликами

10 Апреля 2023 • 15:24 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на решение «Сочи» расстаться с Курбаном Бердыевым. Клуб объявил об уходе опытного специалиста всего после пяти проведённых матчей у руля команды.

Решение о расставании с Бердыевым Канчельскис назвал глупым. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» прошёлся по руководителям сочинского клуба. По мнению Канчельскиса, было понятно, что «Сочи» не сможет сразу добиваться результатов.

«Сочи» - в середине таблицы, команда строится. Там думают, что, раз они заняли второе место, они должны занимать высшие позиции постоянно. Заблуждаются. Эти жулики-проходимцы не понимают в футболе и рассказывают, как он развивается. С ними сложно бороться», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит «Чемпионат».

В пяти матчах под руководством Бердыева «Сочи» добился двух побед при трёх поражениях. Команда сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Андрей Канчельскис Сочи
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