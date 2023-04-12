Хохлов может избавиться от приставки «и.о.» в «Сочи»

После ухода Курбана Бердыева временным тренером «Сочи» стал Дмитрий Хохлов. По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», в сочинском клубе доверяют 47-летнему специалисту.

«В клубе Хохлову доверяют и дадут время исправить ситуацию до конца чемпионата. Только после этого примут решение о том, кто станет тренировать команду в следующем сезоне», - говорится в сообщении источника.

Таким образом, можно сделать вывод, что Хохлов имеет шансы избавиться от приставки «и.о.»

«Сочи» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. До конца чемпионата команда сыграет против «Краснодара» (дома), «Ахмата» (на выезде), «Торпедо» (д), «Локомотива» (в), «Ростова» (д), «Пари НН» (в), «Зенита» (д) и «Урала» (в).