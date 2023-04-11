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Попов: «Изначально говорил, что назначение Бердыева — это большая авантюра»

11 Апреля 2023 • 10:10 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

Напомним, об увольнении 70-летнего специалиста было объявлено вчера, 10 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Дмитрий Хохлов.

«Изначально говорил, что назначение Бердыева — это большая авантюра. Хоть и желал удачи Курбану Бекиевичу, но понимал, что на одной удаче далеко не выехать», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Также Попов выразил мнение, что замена Бердыева на одного из его помощников ничего для «Сочи» кардинальным образом поменять не сможет.

После 22 туров РПЛ южане занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Алексей Попов Сочи
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