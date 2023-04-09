Нобоа забил свой 75-й гол в РПЛ

Ветеран Российской премьер-лиги Кристиан Нобоа сегодня забил свой юбилейный гол в чемпионате России – он стал для эквадорца 75-м.

Напомним, его «Сочи» сегодня принимал дома на «Фиште» «Крылья Советов», но проиграл – 1:2. Подробности матча читайте здесь.

А всего у Нобоа в текущем сезоне уже 11 забитых голов, ему остался всего один гол до повторения его рекорда по голам в РПЛ, который он установил в позапрошлом сезоне.

Кристиану Нобоа 37 лет. Он почти непрерывно выступает в командах Премьер-лиги с 2007 года. Первым его клубом в России был казанский «Рубин», в котором он провёл четыре года. Затем он поиграл за столичное «Динамо». В 2015 году ненадолго съездил в Грецию в местный ПАОК. Но после вернулся в Россию – в «Ростов».

После двух лет в Ростове-на-Дону в карьере Нобоа были «Зенит» и второе возвращение в «Рубин». С 2019 года эквадорец является игроком «Сочи».