«Сочи» и «Краснодар» озвучили составы на дерби

В субботу в рамках 23-го тура Премьер-лиги России пройдёт южное дерби между «Сочи» и «Краснодаром».

Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов включил в стартовый состав команды таких игроков: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоазиньо, Джорджевич.

Рулевой «Краснодара» Владимир Ивич, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Сафонов, Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кади, Кордоба.

Матч между «Сочи» и «Краснодаром» начнётся в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.