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Сперцян покинет «Краснодар» летом

12 Апреля 2023 • 15:11 Комментировать
Сочи
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Краснодар
15.04 16:30

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян покинет свой нынешний клуб ближайшим летом, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, интерес к 22-летнему армянину проявляют клубы из Италии и Германии.

«К нему есть предметный интерес из Германии и Италии. Посмотрим, что будет, но, скорее всего, он перейдёт в один из итальянских или немецких клубов», — приводит слова своего источника «РБ Спорт».

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 30 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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СОЧИ КРАСНОДАР
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