Масалитин считает, что Бердыева из «Сочи» переманил другой клуб

Бывший футболист Владимир Масалитин поделился своей точкой зрения на уход из «Сочи» Курбана Бердыева. Он считает, что специалист покинул южан не из-за результатов, а из-за того, что ему предложили работу в другом футбольном клубе.

«Игра футболистов «Сочи» и система клуба не имеют никакого отношения к отставке тренера. Я полагаю, тут замешаны третьи лица. Думаю, скоро увидим назначение Бердыева в другой клуб», - заявил Масалитин «Газете.Ру».

Вчера днём после того, как отставка состоялась, СМИ сватали Бердыева в казанский «Рубин». Однако клуб Первой лиги, похоже, уже нашёл себе нового главного тренера на замену Юрию Уткульбаеву.