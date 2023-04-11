Шишкин — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Видимо, просто звёзды не сошлись»

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался об отставке Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

«Глобальную причину отставки Бердыева выяснить тяжело. Если говорить поверхностно – причина в результатах. Тяжело сказать, с чем связаны не совсем удачные результаты. Видимо, просто звезды не сошлись», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Бердыев является одним из лучших тренеров в России, вряд ли его увольнение связано с каким-то конфликтом, нет оснований сомневаться в его профессионализме.

«Сочи» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 31 очко за 22 игры.