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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Видимо, просто звёзды не сошлись»

11 Апреля 2023 • 20:23 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался об отставке Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

«Глобальную причину отставки Бердыева выяснить тяжело. Если говорить поверхностно – причина в результатах. Тяжело сказать, с чем связаны не совсем удачные результаты. Видимо, просто звезды не сошлись», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Бердыев является одним из лучших тренеров в России, вряд ли его увольнение связано с каким-то конфликтом, нет оснований сомневаться в его профессионализме.

«Сочи» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 31 очко за 22 игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Роман Шишкин Сочи
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