Кордоба: «Мне комфортно работать с Ивичем»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об игре под руководством нового главного тренера Владимира Ивича.

По словам колумбийца, ему комфортно работать с сербским специалистом, так как он сумел найти для Кордобы подходящую позицию на поле.

«Сейчас я стал забивать, он нашёл для меня правильную позицию. С ним мы работаем немного по-другому. Сейчас мы подходим к каждому матчу с большей мотивацией», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» минувшей зимой, сменив на этом посту Александра Сторожука. После 22 туров РПЛ «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.