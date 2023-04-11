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Журавель: «Возможно, время Бердыева ушло»

11 Апреля 2023 • 16:45 Комментировать
Сочи
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Краснодар
15.04 16:30

Футбольный журналист и комментатор Тимур Журавель высказался об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Пять матчей не тот срок, который надо давать такому фундаментальному тренеру. Но ему все‑таки 70 лет. Три матча он проиграл середнякам или аутсайдерам. Положительной динамики не было. Возможно, время Бердыева ушло», — приводит слова Журавеля «Матч ТВ».

После 22 туров «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко. В ближайшем матче южане примут на своем поле «Краснодар», игра пройдет 15 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Тимур Журавель
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