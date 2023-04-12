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Точилин пополнил тренерский штаб «Сочи»

12 Апреля 2023 • 14:24 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Как и ожидалось, в тренерский штаб Дмитрия Хохлова в «Сочи» вошёл Александр Точилин. Клуб уже подтвердил этот факт.

«Точилин вошёл в тренерский штаб Хохлова. [Дмитрий] Кириченко остаётся в команде и принимает участие в подготовке к оставшимся матчам», - комментарий пресс-службы «Сочи» приводит ТАСС.

Напомним, что Дмитрий Хохлов принял «Сочи» на временной основе после отставки Курбана Бердыева. В пяти весенних матчах Премьер-лиги под руководством Бердыева команда добилась двух побед при трёх поражениях.

На текущий момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Хохлов может избавиться от приставки «и.о.» в «Сочи»

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи
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