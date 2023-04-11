Сорокин может покинуть «Краснодар», Ивич не рассчитывает на игрока

«Краснодар» грядущим летом может расстаться со своим защитником Егором Сорокиным.

Как сообщает «РБ Спорт», на игрока не рассчитывает наставник «быков» Владимир Ивич, а со стороны футболиста уже активно идёт поиск ему новой команды, желательно – из Премьер-лиги.

Напомним, что Сорокин является игроком «Краснодара» на протяжении четырёх лет – он пополнил клуб в 2019 году. Но в текущем сезоне на счету 27-летнего россиянина всего лишь 11 матчей и три ассиста в Премьер-лиге и Кубке России.

Контракт Сорокина с «Краснодаром» истекает в середине 2024 года, а стоимость футболиста оценивается в 2 млн евро, если верить порталу Transfermarkt.