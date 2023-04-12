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Агент Дркушича сообщил, что за игроком следят несколько клубов

12 Апреля 2023 • 17:25 Комментировать
Сочи
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Краснодар
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15.04 16:30

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о будущем своего клиента в стане южан.

«Некоторые клубы следят за Дркушичем, потому что он качественный футболист, но Ваня счастлив в «Сочи», и он нацелен на командный результат. Не хочу обсуждать эту тему сейчас», — приводит слова Ратковицы Metaratings

23-летний словенец в этом сезоне провел за «Сочи» 24 игры, в которых стал автором двух забитых мячей и двух ассистов. Контракт защитника с командой рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Дркушича составляет 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица
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