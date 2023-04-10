Кузьмин: «Не знаю, как реагировать на уход Бердыева из «Сочи»

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин признался, что его очень удивил уход Курбана Бердыева из «Сочи», ведь знаменитый по работе с «Рубином» и другими клубами России и мира специалист провёл у руля южан всего лишь пять официальных игр.

«Удивлен такой скорой отставкой Бердыева из «Сочи», притом, что отработал он всего лишь пять туров. Чтобы понять, почему это произошло, нужно знать ситуацию внутри клуба», - заявил Кузьмин «Матч ТВ», добавив, что сложно реагировать на такие новости.

При Бердыеве «Сочи», напомним, потерпел три обидных поражения от не самых сильных команд Премьер-лиги – «Оренбурга» (0:4), «Факела» (0:3) и «Крыльев Советов» (1:2). Однако в играх против топ-клубах, которыми являются ЦСКА и «Динамо», «Сочи» Бердыева дважды победил с одинаковым счётом – 2:0.

Ранее в «Сочи» рассказали, что инициатором ухода из клуба стал сам специалист.